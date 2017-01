Palermo, l'Enac sospende nove dipendenti indagati per assenteismo

A firmare il provvedimento di sospensione è stato il direttore generale dell'Ente nazionale aviazione civile Alessio Quaranta, avviando anche i procedimenti disciplinari di accertamento. L'indagine, denominata "Prendo il volo", ha consentito di smascherare un collaudato meccanismo basato sulla sistematica assenza degli addetti.



In alcuni casi si è accertato l'allontanamento dall'ufficio in modo arbitrario, cioè senza timbri o prolungando la pausa pranzo, a volte utilizzando l'auto di servizio per scopi privati. Emblematico il caso di un dipendente che, ufficialmente in missione a Palermo, ha usato l'autovettura Enac per raggiungere Carini, dove è rimasto per tutta la mattinata.



Più frequenti sono risultati i "riposini" pomeridiani negli alloggi dell'Ente all'intermo dell'aeroporto. In un caso, è stata rilevata l'assenza di un dipendente per l'intero turno di servizio, che formalmente risultava regolarmente al suo posto di lavoro.



Militari delle Fiamme gialle hanno scoperto come i nove indagati, pari al 45% della forza lavoro dell'Ente, abbiano attestato, in soli trenta giorni, a cavallo tra aprile e maggio 2016, un totale di oltre 140 ore "lavorate" soltanto sulla carta, ma in realtà non rese. Oltre ai documenti acquisiti all'Enac, sono state effettuate videoriprese, oltre a osservazioni dirette e pedinamenti. Il danno per le casse pubbliche dovuto a questi comportamenti sarà segnalato alla Corte dei Conti.



Enac: pronti a supportare la magistratura - L'Enac ha diffuso una nota per "assicurare agli organi inquirenti e alla magistratura" il suo "supporto per ogni ulteriore approfondimento affinché venga fatta piena luce sui fatti e vengano perseguite le eventuali responsabilità, a tutela dell'onorabilità e della professionalità dell'Ente e di tutti i dipendenti che svolgono con correttezza, onestà e trasparenza le attività istituzionali di regolamentazione, controllo e vigilanza sul settore aeronautico".