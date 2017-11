Palermo, incendio in appartamento: anziano morto carbonizzato

Un anziano è morto carbonizzato nell'incendio che si è verificato in un appartamento di Palermo, tra via Boito e via Cimarosa. Un altro uomo, che si trovava nella stessa abitazione, è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco. Ancora non si conoscono le cause del rogo. Per precauzione è stata evacuata una casa di riposo che si trova nello stesso palazzo.