Palermo, il ladro ha fame: ruba preziosi e svaligia il frigorifero

09:43 - Lui lo ammette candidamente: "E' il mio lavoro". Il problema, però, è proprio la professione di Giuseppe Sardina, 30enne palermitano di Ballarò, topo di appartamento con una certa esperienza. L'uomo piuttosto noto nella città siciliana, dove nell'ultimo mese ha messo a segno sette colpi per circa 50mila euro, è stato per almeno 4 furti incastrato dalle telecamere di sorveglianza. Denunciato a piede libero, imperterrito, continua a portare avanti l'attività.

Frigoriferi svaligiati - Come racconta il quotidiano "La Repubblica", Sardina però non è solo famoso per la sua abilità da novello Lupin, ma anche perché spesso banchetta con gli avanzi che trova nel frigorifero delle abitazioni che "visita".



Ladro discreto - Nonostante le denunce, il 30enne continua il suo mestiere, e dato che ormai è stato scoperto, non solo non ne fa più mistero, ma ne parla tranquillamente, inconvenienti compresi. Agli agenti del commissariato, che lo avevano convocato, ha infatti raccontato di come dopo tutto sia un ladro discreto: così quando durante un colpo si era reso conto che i proprietari di casa non stava dormendo bensì facendo l'amore, Sardina educatamente aveva fatto dietrofront, aveva atteso qualche minuto, e solo dopo essersi assicurato che il momento di intimità fosse finito, aveva svaligiato l'appartamento.