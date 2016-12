Palermo, il giudice "salva" due presunti scafisti: "Furono spinti dalla necessità"

I due imputati, Dampha Bakary, 24 anni, originario del Gambia, e Jammeh Sulieman, 21 anni, senegalese, accusati di omicidio plurimo, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Sarebbero stati costretti dall'organizzazione di trafficanti a mettersi al timone del gommone con oltre cento persone a bordo e dunque non sono colpevoli della morte di 12 migranti annegati durante la traversata. È questa la decisione del Gup di Palermo che ha scagionato i due presunti scafisti applicando la scriminante dello "stato di necessità" perché gli imputati non decisero "autonomamente e liberamente di avventurarsi per il Mediterraneo".