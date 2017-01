Palermo, identificato e denunciato l'autore degli spari in piazza

E' stato individuato e denunciato dalla polizia il palermitano di 24 anni che ha sparato con una pistola, si è scoperta poi a salve, in piazza Politeama a Palermo. Si tratta di un barista che aveva acquistato l'arma il giorno prima di Capodanno per sparare durante i festeggiamenti. Gli agenti, partendo dal video trasmesso dal Tgr Sicilia, sono riusciti a identificare il ragazzo e denunciarlo per procurato allarme e per esplosioni pericolose.