Palermo, forzano il posto di blocco e investono due ciclisti: fermati

19:25 - La polizia ha intimato loro l'alt a un posto di controllo, ma loro non si sono fermati, hanno investito due ciclisti - due uomini di 40 anni -, entrambi finiti in ospedale, e si sono andati a schiantare contro un albero. E' accaduto a Mondello (Palermo): alla guida dell'auto c'erano due giovani, poi fermati e portati in commissariato. Uno dei ciclisti feriti è in gravi condizioni.

Dopo lo schianto dell'auto, si è sviluppato un principio d'incendio che è stato estinto dai vigili del fuoco. In seguito all'incidente i due giovani alla guida hanno subito lievi contusioni e sono stati condotti in commissariato.



Uno dei due ciclisti ha perso i sensi dopo essere stato scaraventato sull'asfalto ed è stato soccorso in condizioni gravi e trasportato all'ospedale di Villa Sofia di Palermo.