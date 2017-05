Palermo, dodicenne annega in mare: era con i compagni di scuola

Una ragazzina di 12 anni è annegata in mare lungo la spiaggia di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. La vittima era con alcuni amici e compagni di scuola che avevano organizzato una scampagnata senza i genitori. La giovane si è buttata in acqua, ma è stata sopraffatta dalle onde e trascinata al largo. I compagni, che l'hanno vista annaspare, hanno cercato di raggiungerla, poi hanno dato l'allarme. Inutili i soccorsi.