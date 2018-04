Ha provocato un incidente nella speranza di finire in cella come estremo tentativo per vincere la sua lotta al gioco d'azzardo. E' successo a Monreale, in provincia di Palermo, dove un disoccupato 48enne affetto da ludopatia, lunedì sera, si è scagliato con la sua auto contro le macchine di servizio dei carabinieri della stazione di Grisì, nelle periferia del comune siciliano. Dopo aver tentato la strada fallimentare della medicine e della psicologia, ha tentato di finire in carcere come ultimo tentativo per smettere.