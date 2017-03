Palermo, clochard bruciato vivo in un centro accoglienza: ipotesi di omicidio

Al vaglio le immagini delle telecamere - L'uomo dormiva all'interno della missione San Francesco, in piazza Cappuccini, sotto un portico. Nei pressi del refettorio della struttura dove è stato trovato carbonizzato c'è una sola telecamera di sorveglianza che non era puntata sul giaciglio di fortuna del senzatetto, ma dalle immagini si intravede qualcuno che si avvicina alla zona dove dormiva Cimino. Sarebbe stato proprio questo elemento a far propendere per l'omicidio.



"Sicuramente un incendio doloso" - Qualcuno sarebbe entrato all'interno della missione e avrebbe dato fuoco al clochard. L'incendio, secondo i vigili del fuoco, è certamente di origine dolosa; sul luogo della tragedia, infatti, sono state trovate tracce di liquido infiammabile. I poliziotti hanno setacciato la zona per cercare un bidone abbandonato in qualche cassonetto o in alcune aree della zona attorno al convento dei cappuccini.