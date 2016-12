Palermo, cade dal quinto piano: morta bambina di sette anni

Una bambina di 7 anni è morta in serata dopo essere caduta dalla sua abitazione al quinto piano, a Palermo. Gli investigatori stanno valutando se si sia trattato di un incidente o se la piccola, in castigo per aver rubato una gomma da masticare, abbia volontariamente compiuto il gesto. La piccola, portata all'Ospedale dei bambini di Palermo, è morta poco dopo il ricovero.

La bambina abitava con il padre, palermitano, e la madre, una cittadina nigeriana. A raccontare ai carabinieri l'episodio è stata la madre che ha riferito che la figlia era in punizione per avere rubato una gomma da masticare in un supermercato, quando a un certo punto è uscita correndo dallo sgabuzzino. Non è chiaro se si sia buttata giù o se sia caduta.



Secondo i racconti dei testimoni si tratterebbe di una famiglia assolutamente normale, con rapporti sereni tra i coniugi. La bambina aveva un fratellino di 5 anni.