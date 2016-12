Palermo, blitz della Dda: 38 fermi A capo della cosca c'era una donna

I fermi sono stati eseguiti dai carabinieri tra Palermo, Roma, Milano e Napoli, i carabinieri. Le accuse sono associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga, illecita concorrenza con minaccia o violenza, detenzione illegale di armi e turbativa d'asta.



"La boss" era specializzata in traffico di droga - Stando a quanto emerso, la donna avrebbe gestito ogni attività criminale dell'associazione mafiosa secondo le direttive impartite dal marito detenuto, condizionando costantemente le attività illecite anche degli altri affiliati e capi famiglia, in particolare nel settore del traffico degli stupefacenti.



Era lei a tenere la cassa - La moglie del capomafia avrebbe tenuto la cassa della consorteria, gestendo direttamente i conti correnti: "Questa mattina ho visto il conto, cioè mi sono rimasti quindicimila euro", dice infatti in una intercettazione. Inoltre si occupava di aiutare economicamente le famiglie dei carcerati. E in tempi di crisi, viste le minori entrate anche per i clan, per fare quadrare i conti aveva avviato una spending review generale anche tagliando i compensi degli uomini d'onore.



Tutti pronti a compiacere la donna boss - Da altre conversazioni si evince invece il ruolo di "protettrice" delle mogli di altri boss finiti in carcere: la donna si interessava infatti costantemente al sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti. "Appena le porta...io glieli faccio avere, dille così", assicurava e a un mafioso libero che, consapevole di quanto alla donna l'argomento stesse a cuore e quanto fosse importante "compiacerla", rispondeva che era disposto a farlo anche di tasca propria ("glieli stavo dando io...di tasca mia").