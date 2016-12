Palermo, bimbi vivevano in casa fatiscente tra immondizia e ragnatele: tolti ai genitori

Vivevano in una casa fatiscente, senza impianto idrico né elettrico, piena di immondizia e di ragnatele. I carabinieri sono intervenuti a Camporeale, in provincia di Palermo, e hanno denunciato i genitori di due bambini trovati in un casolare in stato di abbandono. La segnalazione era giunta dagli assistenti sociali. I bimbi, infreddoliti e con indosso indumenti bagnati e sporchi di fango, sono stati affidati a un centro di accoglienza per minori.