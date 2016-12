Palermo, bimba di otto mesi ingerisce hashish: in rianimazione

Una bimba di otto mesi è finita in ospedale in rianimazione a Palermo dopo aver ingerito hashish. La piccola è stata accompagnata in Pronto soccorso dai genitori a bordo di uno scooter. Sono stati loro a dire ai sanitari che la bambina aveva assunto la sostanza. Uno dei due farebbe uso di sostanze stupefacenti. La piccola è ora sotto osservazione in ospedale e sul caso indaga la polizia.