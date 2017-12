Palermo, attesa di ore in barella al pronto soccorso del "Cervello": la denuncia della fotografa Battaglia

A documentare l'ennesimo caso di malasanità siciliana è la figlia della fotografa Letizia Battaglia , Shobha . Al pronto soccorso dell'ospedale " Cervello " di Palermo per una polmonite, la paziente 82enne ha trovato solo una lunga attesa in barella, insieme ad altri malati abbandonati a se stessi, senza assistenza e conforto minimi. Questo l'appello fatto al sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando , da parte di Shobha: "Luca, dovresti vedere come la Regione siciliana tratta i suoi siciliani... questo è un inferno, vieni a controllare e visitare i disgraziati che sono qui dentro...".

"Qui è così da 4 giorni, ci sono persone gravi nei corridori - scrive su Fb Shobha - con un bagno in comune per tutti, ho smosso tutti, ma la stanza non c'e'!". Alla fine la conclusione: "Basta, la porto via". Quattro ore dopo l'ultimo aggiornamento: "Mamma sta riposando nel suo letto, più tardi si va in clinica dove avrà le cure adeguate. L'amore è la cura".