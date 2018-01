Palermo, 60enne muore durante una lite per un parcheggio

Un 60enne, Vito D'Alcamo, è morto a Ficarazzi, nel Palermitano, durante una lite per un parcheggio. L'uomo è stato trovato riverso a terra con una ferita alla testa. I carabinieri stanno indagando per accertare se la vittima sia stata colpita o abbia sbattuto la testa sul marciapiede. Sarà l'esame sul corpo eseguito dal medico legale a chiarire le cause del decesso.