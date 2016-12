Palermo, 19enne suicida in Università

La madre della vittima arrivata in facoltà è stata accolta dal rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari. A poco a poco sono arrivati altri parenti e amici del giovane. "E' terribile - raccontano gli studenti -. Siamo tristi per quanto è successo. Avevamo appena iniziato a conoscerci. G. era dolce e sensibile. Non riusciremo mai a capire cosa sia successo".



Una telefonata ha avvertito i dipendenti della facoltà di quanto era successo. Ad uno dei segretari è toccato aprire la porta del terrazzo e vedere il corpo del giovane. Il suicidio ha subito richiamato alla mente quello di Zarcone, il dottorando di 27 anni, che si tolse la vita il 13 settembre del 2010, lanciandosi dalla finestra al settimo piano della Facoltà di Lettere a Palermo, morendo sul colpo.



"Un suicidio che non è solo frutto della depressione ma è un omicidio di Stato", dissero i suoi genitori a caldo. Norman aveva lasciato un quaderno dove aveva annotato una sorta di 'testamento spirituale'. Scriveva "la libertà di pensare e anche la libertà di morire. Mi attende una nuova scoperta anche se non potrò commentarla".



La vicenda provocò una scia di polemiche e di prese di posizioni. Su forte volontà di Claudio Zarcone, dipendente regionale in pensione, padre del dottorando fu anche creata una fondazione e a Norman è intestata una rotonda che collega le borgate di Corso dei Mille e Brancaccio. "Voglio manifestare - dice il rettore - la mia più profonda compassione da padre di una ragazza coetanea di questo nostro studente e da rappresentante della comunità accademica, ed esprimere grande vicinanza alla famiglia per questa tragedia che ancora una volta ci fa riflettere sulla fragilità dei nostri giovani, sulla necessita' di sostenerli nel loro percorso umano e di studio, e sul nostro doveroso impegno a dare loro fiducia nel futuro, nel merito, nel pieno soddisfacimento delle loro attese".



Uno studente morto anche a Ragusa - E sempre in Sicilia si è avuto un secondo caso di suicidio di uno studente: un ragazzo di 19 anni di un liceo di Vittoria, nel Ragusano, si è ucciso, per cause ancora non accertate, lanciandosi dal secondo piano dell'istituto. Il giovane è morto nell'ospedale Guzzardi poco dopo il ricovero. Indagini sono state svolte da carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Vittoria, intervenuti dopo una segnalazione al 112. Il sostituto procuratore di Ragusa, Francesco Puleio, al termine delle operazioni e dell'ispezione cadaverica, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.