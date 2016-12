21:43 - Due minorenni sono stati arrestati giovedì sera a Partinico (Palermo) dalla polizia per aver aggredito a calci e pugni un quindicenne romeno. I due 17enni hanno aggredito il ragazzino per rubargli il cellulare. In poche ore gli agenti hanno arrestato i due per i quali si sono aperte le porte del carcere minorile Malaspina di Palermo.