Opificio brucia dalla notte nel Ragusano,decine i pompieri in azione

I vigili del fuoco di Ragusa sono ancora al lavoro per domare un violento incendio divampato nella notte in una segheria di imballaggi per prodotti orticoli di contrada Billona a Comiso. Sul posto sono stati inviati 20 uomini e sette squadra da tutte le sedi provinciali. I pompieri hanno circoscritto le fiamme all'interno dell'opificio, ma sono ancora al lavoro per domare le fiamme.