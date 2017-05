Ong, pm Zuccaro il 9 maggio sarà sentito in Commissione inchiesta

"Il 9 maggio ascolteremo in audizione il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro". Lo annuncia Federico Gelli, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui migranti dopo il caso sollevato sulle Ong. "E' importante - spiega - avere a disposizione ogni elemento utile per comprendere i motivi che hanno spinto il pm a fare certe dichiarazioni". "Non bisogna gettare discredito sull'attività di tante organizzazioni che salvano vite", conclude.