Omicidio-suicidio nel Messinese:strangola ex moglie e poi si impicca

Un pasticcere 53enne, Nicola Siracusa, ha ucciso l'ex moglie di 48 anni, Maria Carmela Isgrò, e poi si è tolto la vita impiccandosi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'uomo ha strangolato la donna al culmine di una lite. I due, separati legalmente e con una figlia, vivevano nello stesso stabile, ma in appartamenti diversi. La donna anche in passato aveva denunciato maltrattamenti.