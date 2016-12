Omicidio nel Ragusano, uomo ucciso nel centro di Vittoria

20:11 - Un uomo è stato ucciso con colpi di pistola a Vittoria, nel Ragusano. La vittima, Michele Brandimarte, 53 anni, originario di Oppido Mamertino, è stata colpita mentre si trovava in una zona centrale del paese, all'incrocio tra la vie Roma e Cavour. Testimoni hanno visto due uomini fuggire dopo la sparatoria, e non si esclude che siano gli assassini. Sul posto per le indagini sono presenti i carabinieri.

Da tempo la vittima viveva a Gioia Tauro, dove avrebbe avuto contatti con esponenti della criminalità organizzata locale. Secondo una prima ricostruzione a sparare sette colpi di pistola calibro 7,65 sarebbero stati due sicari.



I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti del 53enne e le sue frequentazioni. Non si esclude che l'omicidio sia da inquadrare nell'ambito di contenziosi economici tra gruppi calabresi e siciliani. Sull'omicidio ha aperto un'inchiesta la Procura di Ragusa.