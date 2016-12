Omicidio Loris, proseguono le indaginiLa madre ricostruisce il percorso in auto

Tempi, filmati, testimonianze: quanto raccolto in questi mesi sembra non dare speranza alla madre del piccolo Loris, ucciso lo scorso 28 novembre a Santa Croce Camerina. Veronica Panarello si è sempre proclamata innocente, ma le sue spiegazioni non convincono gli inquirenti. Per dimostrare il suo alibi, la donna a bordo di un'auto della polizia ha ricostruito il percorso di quella mattina.