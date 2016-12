Omicidio Loris, la Procura chiede trent'anni per la madre: "Veronica Panarello è bugiarda e manipolatrice"

Per il procuratore Carmelo Petralia e il sostituto Marco Rota, che nella requisitoria hanno ricostruito la personalità dell'imputata e il suo vissuto personale, la donna è "egocentrica, bugiarda e manipolatrice" a causa di un "protagonismo esagerato".



L'accusa ha anche analizzato il contesto in cui è maturato il delitto, e in particolare il "contrastato rapporto" che veronica Panarello avrebbe avuto con il bambino, che trattava da amico e non da figlio.



Per quanto riguarda il movente, secondo il pm è "plausibile" che sia stata la presunta relazione extraconiugale con il suocero. Ma si tratta di affermazioni non suffragate da prove, e quindi "il movente resta ininfluente" per la richiesta di condanna.