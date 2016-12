Omicidio De Mauro, Riina assolto

Totò Riina è stato assolto in via definitiva dall'accusa dell'omicidio del cronista del quotidiano "L'Ora" Mauro De Mauro. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso della Procura di Palermo contro il verdetto della Corte d'Assise, che il 27 gennaio 2014 ha assolto il boss di Cosa Nostra "per non aver commesso il fatto". Il giornalista di origini pugliesi è scomparso il 16 settembre 1970 a Palermo e il suo corpo non è mai stato ritrovato.