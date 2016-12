Occulta cadavere padre per pensione

Nascondeva in casa il cadavere del padre per continuare a percepire la pensione del genitore. Protagonista della macabra vicenda è un pregiudicato di 33 anni di Sant'Agata di Militello (Messina), fermato dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e occultamento di cadavere. All'interno dell'appartamento dove i due vivevano i militari hanno trovato il corpo del pensionato in avanzato stato di decomposizione.