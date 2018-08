Nubifragio a Palermo, allagamenti in diverse zone della città

La pioggia ha messo ko diverse zone di Palermo che sono state completamente allagate: strade come fiumi, auto e motociclette sommerse dall'acqua. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con le idrovore. Sono stati chiamati per un centinaio di interventi anche per salvare anziani rimasti bloccati nelle case. Traffico in tilt da Carini a dopo le gallerie, all'altezza di Isola delle Femmine soprattutto in direzione Mazara del Vallo.