Noto, il vescovo incontra alcuni studenti e canta "Amen", il brano vincitore di Sanremo Giovani

La canzone vincitrice di Sanremo Giovani 2016 è diventata una "predica". A interpretare "Amen" di Francesco Gabbani durante un incontro con le scuole è stato non un semplice parroco ma addirittura un vescovo, quello di Noto per la precisione, in provincia di Siracusa. Antonio Staglianò non è del resto nuovo alla contaminazione delle celebrazioni liturgiche più solenni con performance artistiche pop. Già in passato l'alto prelato era diventato una star di YouTube per avere reinterpretato durante la messa canzoni di Noemi e di Marco Mengoni. Uno strumento per essere vicino ai più giovani, ha spiegato, e per parlare con il loro stesso linguaggio.