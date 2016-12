Non si apre il carrello, atterraggio di emergenza a Catania

Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania 1 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania 2 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania 3 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania 4 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania 5 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania 6 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania 7 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania 8 di 8 Ansa Ansa Non si apre carrello, atterraggio d'emergenza a Catania Il Fokker 50 Se-Lez della compagnia aerea Air Vallè dopo l'atterraggio d'emergenza all'eroporto di Catania leggi dopo slideshow ingrandisci

Renzi in ritardo per via dell'incidenteL'atterraggio di emergenza del Fokker 50 a Catania ha causato un ritardo nella visita del premier, arrivato da Reggio Calabria in elicottero per incontrare il sindaco etneo Enzo Bianco e firmare il Patto del Sud.



"Abbraccio il pilota" - "Sono lieto di portare il mio abbraccio al pilota dell'aereo e di testimoniare la straordinaria efficienza dell'aeroporto di Catania, straordinariamente in crescita con ulteriori margini di miglioramento", ha detto Renzi al Teatro Massimo Bellini. Per il presidente del Consiglio, "ciò che è accaduto dimostra che anche in emergenza l'Italia è capace di cavarsela".