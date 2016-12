Nicole, il nonno disperato: dalla festa siamo passati a un funerale

11:37 - "Avremmo dovuto organizzare una festa, invece stiamo per organizzare un funerale: dovevamo uscire in tre dalla casa di cure, invece usciranno in due". Queste le parole del nonno di Nicole, la neonata morta in ospedale, pronunciate entrando nella clinica Gibiino di Catania per fare visita alla mamma delle piccola. Sulla vicenda ribadisce che "la nostra famiglia non accusa alcuno, ma vogliamo soltanto chiarezza, verità e giustizia".

"Ci affidiamo - aggiunge affranto - alla magistratura, in cui abbiamo piena fiducia".