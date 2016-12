20:44 - "Pensavo fosse morta dopo il parto, non sentivo il battito". A dirlo è la madre della neonata abbandonata in un cassonetto a Palermo. La donna, come riferiscono alcuni quotidiani locali, si è recata spontaneamente all'ospedale Cervello, dove è attualmente ricoverata. La piccola, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, è morta dopo che i medici hanno invano tentato di rianimarla.