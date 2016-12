Nave con migranti verso Pozzallo

La nave norvegese Siem Pilot, con a bordo 730 migranti recuperati in più interventi di soccorso nel Canale di Sicilia, è in viaggio verso il porto di Pozzallo. L'arrivo è previsto domani mattina nel porto del Ragusano. Lo sbarco, in un primo momento, era previsto per oggi, ma le operazioni di trasbordo dei migranti hanno comportato più tempo e la nave norvegese ha iniziato la navigazione verso Pozzallo in ritardo.