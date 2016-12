Naufragio migranti Libia, chiesti 24 anni carcere per gli scafisti

La Procura di Catania ha chiesto 24 anni di carcere complessivi per i due presunti scafisti del naufragio del 18 aprile 2015 al largo della Libia, in cui morirono oltre 700 migranti. Nello specifico diciotto anni di reclusione per il "capitano" e 6 anni per il suo "mozzo". Soltanto 28 furono le persone sopravvissute alla tragedia. Tra loro anche due minorenni che si sono costituti parte civile nel processo che si celebra col rito abbreviato.