01:58 - E' salito a 18 il numero delle vittime del viaggio della speranza conclusosi tragicamente nel canale di Sicilia: una giovane immigrata è morta all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dove era stata trasportata in elicottero. La donna era stata trasferita dal poliambulatorio di Lampedusa per una grave ipotermia, per ustioni diffuse in quasi tutto il corpo e per un aborto in corso.