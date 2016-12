4 aprile 2015 Muos, attivisti e sindaci in corteo a Niscemi: "Quell'impianto deve essere smantellato" Centinaia di persone sono arrivate da tutta la Sicilia per chiedere che il complesso della Marina Usa venga rimosso dal parco naturale dove è stato edificato Tweet google 0 Invia ad un amico

18:23 - Duemila persone da tutta la Sicilia sono arrivate a Niscemi (Caltanissetta) per il corteo No Muos dopo che il Tar ha giudicato illegittime le concessioni per l'impianto satellitare della Marina Usa e la Procura di Caltagirone ha messo i sigilli al complesso. Gli attivisti del comitato che ha vinto il ricorso ritengono che il Muos, costruito nella riserva naturale della Sughereta, vada smantellato. A manifestare molti sindaci, tra cui Leoluca Orlando.