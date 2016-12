Morto e uomo in coma in B&B, 4 indagati a Trapani: omicidio colposo

La Procura di Trapani ha iscritto 4 persone nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte di un uomo nella camera di un B&B e il coma di un altro. I due avrebbero respirato monossido di carbonio, pare sprigionatosi dal panificio al piano terra, per un cattivo funzionamento dell'impianto. Indagati Benedetta Serafico, titolare, i genitori Antonino Serafico e Tuzza Augugliaro, proprietari, e Bartolomeo Altese, gestore del forno.