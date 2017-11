Morte Riina,Grasso: "Attenzione resta alta, caccia a Messina Denaro"

La morte del boss Totò Riina, come quella di Provenzano, "accenderà nuovi problemi all'interno di Cosa nostra per la successione. Perché finché un capo è vivo, anche se in carcere, non viene sostituito". Lo dice il presidente del Senato, Pietro Grasso. "La guardia non si è abbassata - aggiunge a proposito delle ricerche del super latitante Matteo Messina Denaro -. E' sempre ricercato e speriamo presto di arrivare a un risultato positivo".