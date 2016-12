Morta dopo aborto a Catania, Medici Cattolici: "Nessuna obiezione se la vita della donna è in pericolo"

"Non può essere invocata l'obiezione di coscienza quando la donna versa in pericolo di vita". E' quanto ha dichiarato Filippo Maria Boscia, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, parlando del caso di Valentina Milluzzo, la 32enne morta all'ospedale Cannizzaro di Catania per complicazioni in seguito a un aborto. "In casi del genere, il medico deve irrinunciabilmente fare tutto il possibile per salvare la madre", ha aggiunto.