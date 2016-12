Morì dopo chemio errata,5 condanne

Cinque persone, tra medici e infermieri, sono state condannate per la morte di Valeria Lembo, la 34enne deceduta nel 2011 a Palermo in seguito ad un'iniezione errata di un farmaco chemioterapico. La pena più alta è stata inflitta alla specializzanda Laura Di Noto, condannata a sette anni per omicidio colposo e falso. Alla donna, malata di linfoma di Hodgkin, fu somministrata per sbaglio una dose dieci volte superiore a quella necessaria.