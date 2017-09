Morbillo, muore a Catania uomo di 42 anni: quarto decesso nel 2017

Un 42enne è morto in Sicilia dopo aver contratto il morbillo. L'uomo, la quarta vittima della malattia dall'inizio dell'anno, non era vaccinato. Il caso risale alla settimana del 18-24 settembre ed è stato reso noto dall'Asl di Catania, come dice il ministero della Salute. I sintomi si erano manifestati l'8 settembre e il 10 era comparso l'esantema. Gli esami specifici hanno poi confermato la diagnosi di morbillo per il paziente, che era immunodepresso.