Monolito riaffiora dal Canale di Sicilia, ecco la civiltà "sommersa" del Mesolitico

Uno dei più antichi siti sommersi mai scoperto - Grazie agli studi guidati dall'Ogs, con la collaborazione dell'Università di Tel Aviv, dell'Arma dei carabinieri e della Global Underwater Explorers, è stato possibile ricostruire la storia dell'insediamento umano di questo sito archeologico di età mesolitica, uno dei siti sommersi più antichi finora conosciuti. I risultati sono stati pubblicati sul "Journal of Archaeological Science: Reports".



Sito abitato fino a 9.500 anni fa - "Attraverso l'analisi dei dati raccolti e il confronto con l'andamento della variazione del livello del mare abbiamo potuto ricostruire la storia dell'abbandono di questo sito, avvenuta intorno a 9.500 anni fa", spiega Emanuele Lodolo, ricercatore Ogs e coordinatore dello studio. "Le prime osservazioni - aggiunge - risalgono alle attività di ricerca nel Canale di Sicilia che abbiamo iniziato nel 2009 con la nave Ogs-Explora, ma solo oggi siamo riusciti a ricostruirne la storia".



Le isole scomparse del Mesolitico - E' emerso che già nel Mesolitico alcune isole, che fino a circa 9.000 anni fa punteggiavano l'odierno settore nord-occidentale del Canale di Sicilia, erano abitate. L'arcipelago un tempo si estendeva tra le coste della Sicilia e l'Isola di Pantelleria, poi è stato progressivamente inghiottito dall'innalzamento del mare seguito allo scioglimento della calotta di ghiaccio che copriva buona parte dell'odierna Europa settentrionale, durante l'ultimo massimo glaciale: circa 18.000 anni fa.



"Antenati" con grandi competenze tecniche - Il blocco di pietra presenta fori regolari su alcuni lati e uno che lo attraversa per intero in una estremità. Ha richiesto taglio, estrazione, trasporto e installazione che rivelano importanti competenze tecniche e ingegneristiche, tali da dover abbandonare la convinzione che i nostri antenati non avessero le conoscenze, l'abilità e la tecnologia per sfruttare le risorse naturali e fare traversate marittime.



"Quasi tutto ciò che sappiamo delle culture preistoriche - sottolinea Lodolo - deriva principalmente dagli studi condotti sugli insediamenti a terra. Per trovare le radici della civiltà nella regione del Mediterraneo, è necessario concentrare la ricerca nelle aree di mare basso ora sommerse: questa sarà la sfida della moderna archeologia".