Milazzo, vasto incendio alla Raffineria Mediterranea: nessun ferito

19:44 - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno della Raffineria Mediterranea. Secondo le informazioni diffuse dalla centrale operativa provinciale dei vigili del fuoco le fiamme, che si notavano a diversi chilometri di distanza, riguardano un deposito che contiene un milione di litri di carburante. Non si registrano feriti. Dopo diverse ore, il rogo è stato spento.

Centinaia di famiglie che risiedono nella zona hanno preferito allontanarsi in auto per paura intasando le strade del comprensorio anche se, secondo la centrale operativa, la situazione è "sotto controllo" e non è stato predisposto alcun piano di evacuazione della zona.



Il rogo è sviluppato intorno alle 0,45 per cause ancora da accertare; le fiamme, che si levano altissime, sono visibili per diversi chilometri dai comuni della fascia tirrenica del Messinese.



Al Comune di Milazzo il sindaco, Carmelo Pino, ha insediato il Coc (Centro operativo comunale), in stretto contatto con la Prefettura di Messina che coordina i soccorsi. I vigili del fuoco stanno raffreddando con getti d'acqua il serbatoio in attesa che si esaurisca il carburante. L'operazione potrebbe durare diverse ore.



L'ultimo incidente grave alla Raffineria di Milazzo risale al 4 giugno 1993, quando in una esplosione all'interno dell'impianto Topping 4 morirono 7 persone.