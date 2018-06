Migranti, Unhcr: "Porto sicuro è imperativo umanitario urgente"

"L'assegnazione di un porto sicuro per i migranti soccorsi in mare è un imperativo umanitario urgente e deve avvenire nel più breve tempo possibile". Lo afferma Marco Rotunno, dell'ufficio comunicazione Unhcr Italia. E sullo sbarco a Pozzallo dei 509 migranti a bordo della nave Diciotti della guardia costiera, il rappresentante dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati commenta: "Non è possibile che siano rimasti in mare per così tanto tempo".