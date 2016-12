Migranti, un ispettore di polizia di Siracusa identifica 21 vittime di naufragio grazie a Facebook

Un po' di dignità per i migranti vittime del mare arriva dai social network . Grazie all'uso di Facebook, un ispettore di polizia della procura di Siracusa è riuscito nell'impresa di restituire un nome e un volto a 21 persone che erano morte nel Mediterraneo in un naufragio avvenuto il 24 agosto del 2014 in acque vicine alle coste italiane. In quell'occasione vennero recuperati 24 corpi, rimasti a lungo senza la pietà di una targa.

Come racconta l'edizione online del "Redattore sociale", l'ispettore Angelo Milazzo presta servizio nella procura di Siracusa, in un gruppo speciale che si occupa di immigrazione clandestina.



Ha iniziato il proprio lavoro di identificazione dei cadaveri usando Facebook: aveva individuato delle pagine create da siriani che chiedevano notizie di parenti che si erano messi in viaggio nel Mediterraneo e che avevano poi fatto perdere le proprie tracce.



A quel punto li ha contattati e si è fatto mandare materiali relativi proprio agli scomparsi. Con queste informazioni ha creato delle schede sui dispersi e con un interprete è riuscito a realizzare una prima scrematura che ha poi permesso di incrociare i nomi delle persone sparite con i corpi.



Il lavoro di Milazzo è stato così efficace da diventare oggetto di studio di un team di ricerca dell’Università di York che segue il progetto "Mediterranean missing".



Non solo: il metodo adottato a Siracusa è stato promosso come "best practice", al pari di altre iniziative realizzate dal nostro Paese per rintracciare l'identità dei morti del Mediterraneo. In particolare, le azioni dell’ufficio per le Persone scomparse diretto dal commissario straordinario Vittorio Piscitelli, e le ricerche del Labanof di Milano, un laboratorio di antropologia forense dell’Università Statale, diretto dalla dottoressa Cristina Cattaneo.