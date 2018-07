A Pozzallo 128 minori non accompagnati - Ad approdare sulla terraferma sono stati prima i profughi della Protector e successivamente quelli della Monte Sperone. Sono 128 i minori non accompagnati, 3 quelli accompagnati, 44 donne e 272 uomini. In totale 447 persone di cui 291 proverrebbero dall'Eritrea e 92 dalla Somalia. Altri migranti vengono da Nigeria, Bangladesh, Algeria, Libia, Siria, Egitto. Dopo le prime visite, sono stati trasferiti nell'hotspot di Pozzallo insieme agli altri compagni di viaggio con cui erano partiti dalla Libia.



L'Ue: "Bene sbarco a Pozzallo, ora cooperazione" - "La Commissione accoglie con favore che entrambe le navi the Protector e Monte Sperone siano sbarcate a Pozzallo e ciò è stato possibile grazie a 6 Stati membri Ue che hanno deciso di accogliere condividere migranti, tra cui Italia, Francia, Germania, Malta, Spagna e Portogallo". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Schinas. "L'Italia chiede da tempo una cooperazione regionale sugli sbarchi e ha ragione a chiederlo, la Commissione crede che soluzioni ad hoc non siano sostenibili a lungo termine e chiede una nuova spinta sulla base del Consiglio europeo".



"Condividiamo l'urgenza espressa da Conte" - La Commissione europea, inoltre, "condivide pienamente il senso di urgenza ed è impegnata nel dare seguito rapidamente a tutte le parti delle conclusioni raggiunte del Consiglio europeo, per quanto ci compete". Schinas ha quindi confermando di avere ricevuto "la lettera del premier Conte, che è stata indirizzata ai presidenti Tusk e Juncker. La lettera si riferisce al seguito delle conclusioni del Consiglio europeo e a breve risponderemo", ha aggiunto.



Libia porto non sicuro, Salvini: "L'Ue vuole continuare a agevolare gli scafisti?" - "L'Unione europea vuole continuare ad agevolare il lavoro sporco degli scafisti? Non lo farà in mio nome". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter ha risposto al no di Bruxelles a considerare la Libia un porto sicuro. "O si cambia - ha aggiunto Salvini - o saremo costretti a muoverci da soli".