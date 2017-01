Migranti, soccorso barcone al largo di Lampedusa: 3 morti

Tre migranti sono stati trovati morti su un barcone durante un'operazione di soccorso al largo di Lampedusa. Sono state inoltre ricoverate tre persone, tra le quali una donna incinta, in gravi condizioni per ipotermia. Per i tre è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Palermo. Uno dei ricoverati è stato trovato con due cadaveri addosso.