Migranti, soccorsi 5 gommoni e un barchino: salvi 650, 5 morti

La Guardia costiera ha coordinato sei operazioni di soccorso in mare, prestando aiuto a cinque gommoni e a un barchino in difficoltà e salvando così 650 migranti in fuga dal Nord Africa. Negli interventi sono stati recuperati anche cinque corpi. Hanno partecipato un'unità della Marina militare, una della ong Moas e una nave della Marina irlandese: è stata quest'ultima che ha ripescato i cadaveri delle cinque vittime.