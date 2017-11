Migranti, prosegue il calo degli sbarchi in Italia: oltre 3% in meno

Migranti, diminuiscono gli sbarchi in Italia: -3,5% ad agosto Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Effetto codice Minniti - Il punto di svolta, secondo i dati del Viminale, è arrivato quindi con l'applicazione del codice Minniti e l'adesione di quattro Ong: sono calati gli sbarchi grazie a questo nuovo regolamento che disciplina le attività delle organizzazioni umanitarie, evitando che quest'ultime possano, se pur involontariamente, facilitare il traffico di essere umani.



Avramopoulos: presto nuova ondata di partenze - "E' vero, i numeri sono scesi in luglio ed è una buona notizia, ma ciò non toglie che sia il momento per tirare delle conclusioni: sappiamo che sono ancora in molti che attendono di imbarcarsi ed è molto probabile che presto ci sarà una nuova ondata di partenze", è l'allarme lanciato da Dimitris Avramopoulos, commissario europeo per la migrazioni, in un'intervista a La Stampa.



"Tutti sanno che sono in tanti nel Nord della Libia ad attendere un passaggio. Lo dimostrano i flussi che attraversano il continente africano, tuttavia fare dei numeri sarebbe arbitrario - spiega Avramopoulos - . La situazione ci impone di ampliare gli sforzi nella regione, cosa che l'Europa sta facendo da tempo, rafforzando il dialogo e la cooperazione con la Libia e gli altri Stati africani di transito. I contatti sono produttivi con l'Egitto e anche l'Algeria dimostra volontà di collaborare".