Migranti, procura: sequestro nave Iuventa non c'entra con codice Ong

"Il fatto che la Ong non abbia firmato il protocollo non c'entra nulla con l'operazione odierna". Lo ha detto il procuratore facente funzioni di Trapani, Ambrogio Cartosio, nella conferenza stampa sul sequestro della motonave "Iuventa", fermata a Lampedusa, operante per conto dell'Ong tedesca "Jugend Rettet". "Abbiamo documentato incontri in mare ma siamo portati a escludere collegamenti tra Ong e libici", ha concluso.