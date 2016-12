Migranti, nuova strage: soccorso barcone con 49 morti nella stiva

Nuova strage di migranti nel Mediterraneo . La Marina Militare ha infatti soccorso un barcone nel Canale di Sicilia , a 21 miglia dalle coste libiche, trovandovi nella stiva 49 morti. Tra le vittime ci sono almeno 2 bambini. Il barcone trasportava circa 400 persone: 312 sono state tratte in salvo, tra cui 45 donne e 3 minori. Secondo una prima ricostruzione le persone che erano nella stiva sarebbero morte per soffocamento.

Alfano: "Per fermare stragi bisogna risolvere problema Libia" - "La tragedia di oggi non sarà l'ultima se non si risolve il problema della Libia". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, commenta il ritrovamento dei 40 cadaveri nella stiva del barcone soccorso dalla Marina. Alfano ha fatto quindi appello "alla comunità internazionale".



Alfano: "Galantino? Facciamo un mestiere diverso" - Tornando sulla polemica tra Viminale e Cei, dopo le parole, poi smentite, del segretario generale della Cei, Nunzio Galantino, che avrebbe detto che sul problema dell'immigrazione il governo è assente, Alfano ha chiosato: "Noi facciamo un mestiere diverso dalla chiesa e comunque dò per buona la rettifica delle parole di monsignor Galantino e non quello a lui in un primo momento attribuito".