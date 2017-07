Migranti minori inviati da prefetto a Castel Umberto (Messina): strade bloccate dai cittadini

Nel Messinese cittadini bloccano lʼarrivo dei migranti 1 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. 2 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. 3 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. 4 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. 5 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. 6 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. 7 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. 8 di 8 Ansa Ansa Nel Messinese cittadini bloccano l'arrivo dei migranti Le foto pubblicate dal sindaco di Castel Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che mostra e barricate per impedire l'accesso a una struttura per migranti. leggi dopo slideshow ingrandisci

Il sindaco sulla sua pagina Facebook scrive: "In una struttura dichiarata da mesi inagibile, senza luce,con acqua fornita dal Comune di Castell'Umberto con morosità dal 2012 (regolarmente attivati da tempo tutti i procedimenti amministrativi di recupero) hanno provato a far entrare un gruppo elettrogeno....i cittadini hanno bloccato le vie di accesso....garantiti ingresso mezzi di pronto intervento".



"Con un atto unilaterale senza preavviso un minuto fa la prefettura di Messina mi ha semplicemente informato che trenta immigrati in nottata saranno trasferiti presso l'hotel il Canguro". Lo scriveva verso la mezzanotte il sindaco di Castell'Umberto Vincenzo Lionetto Civa nella propria pagina Facebook. "Non ritengo questo un atto di coinvolgimento istituzionale corretto per gli ovvi motivi di ricaduta sulla nostra comunità la gestione è stata data ad una cooperativa di Palermo mi sto recando immediatamente sul luogo dove indossando la fascia tricolore bloccherò l'ingresso con la mia autovettura della struttura alberghiera e li rimarrò".



La stessa pagina si è quindi trasformata in un ring dove stanno dibattendo cittadini pro e contro la decisione del primo cittadino. La struttura era stata già indicata come luogo per l'accoglienza ma a quanto pare necessitava di lavori urgenti prima dell'utilizzo. L'ondata di migranti di queste settimane ha costretto le prefetture, invece, a prendere decisioni di emergenza.